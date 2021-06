Verstevigt Richard Carapaz zijn leiderspositie in de Ronde van Zwitserland? Nieuwe bergrit op het programma

De klassementsrenners zijn opnieuw aan zet in de zesde etappe van de Ronde van Zwitserland. Er staan opnieuw twee beklimmingen van eerste categorie, een beklimming van derde categorie en een slotklim op het programma.

In de Ronde van Zwitserland rijden de renners vandaag van Andermatt naar Sedrun. Het is een rit van 130 kilometer, maar op het parcours zijn enkele zware beklimmingen terug te vinden. Zo moet het peloton over de Gotthardpass en de Lukmanierpass.

Net voor de slotklim wacht nog een kleine beklimming van derde categorie. Laten de klassementsrenners zoals Richard Carapaz zich opnieuw zien of trekt een vluchter aan het langste eind?