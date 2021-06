Klimmer van Movistar voert mooi nummertje op in koninginnenrit in de Route d'Occitanie en slaat dubbelslag

Ook in de Route d'Occitanie waren ze toe aan de koninginnenrit, met onder meer de Tourmalet en de Col de Menté waar de renners over moesten. Op de aankomst boven op die laatste beklimming viel ook de beslissing: Antonio Pedrero bleek de beste klimmer van de dag.

In een ontsnapping met zeven renners was de naam van Dayer Quintana, broer van Nairo, één van de meer opvallende namen. De sterkste vluchter zou Daniel Navarro zijn, maar ook hij zong het niet uit tot het einde. In de laatste tien kilometers was het aan de favorieten.

Andrea Vendrame moest passen: er zou dus sowieso een nieuwe leider komen. Antonio Pedrero koos het goede moment om weg te rijden. Ciccone ging in de achtervolging, Carr sprong ook nog naar hem toe. Die twee konden echter niet vermijden dat Pedrero een steeds grotere voorsprong ging nemen. Toen die boven de halve minuut ging, kreeg Pedrero stilaan uitzicht op de ritzege.

ACHTERVOLGERS RIJDEN VOOR PLEK TWEE

Ciccone en Carr werden teruggegrepen door Oscar Rodriguez, Cristian Rodriguez en Herrada. Die vijf bleven dan same naar boven klauteren. Pedrero had gewonnen spel en pakte met een voorsprong van een veertigtal seconden de overwinning. Pedrero neemt ook de leiderstrui over. Herrada finishte het best bij de achtervolgers en werd tweede.