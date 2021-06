Leiderstrui Evenepoel komt niet in gevaar en Lotto juicht voor tweede keer in twee dagen na lastige etappe

Wie de eindzege van Remco Evenepoel in de Baloise Belgium Tour nog in gevaar wilde brengen, moest dat doen in de rit in de omgeving van Hamoir, met onder meer de Muur van Hoei op het programma. Ewan beperkte de schade op de bergjes en won de rit.

Een groepje van zes renners wist enige afstand te nemen. Dat waren Mullen, Van der Hoorn, Rickaert, Zoccarato, Gonzalez en Bugter. Met de top van de Muur van Hoei in zicht reden Rickaert en Zoccarato even weg. Al gauw kwam het wel weer tot een samensmelting van de initiële kopgroep, die zo'n vijf minuten pakte op het peloton.

Bij het oprijden van de lokale ronde was die kloof wel al fel gereduceerd. Op een helling op zo'n twintig kilometer waren het opnieuw Rickaert en Zoccarato die bij de beteren waren bergop en ook Van der Hoorn glipte mee. Met het peloton reeds in de nek van de vluchters ademend, was het voor de anderen in de ontsnapping einde verhaal.

LOTTO BRENGT EWAN TERUG

Op de laatste helling moest Zoccarato passen door het beukwerk van Rickaert. Die laatste kreeg ook Van der Hoorn er nog af, maar de groep der favorieten was op komst en greep ook hen beiden terug. Op die heuvels was het ook in het peloton uiteraard in stukken gescheurd. Bij Lotto Soudal brachten ze wel Caleb Ewan nog terug en ook rappe mannen als Coquard, Nizzolo en Ballerini waren nog mee.

De oplopende sprint in Hamoir was een kolfje naar de hand van Ewan, die Coquard en Ballerini klopte om de dagzege. De leiderstrui van Remco Evenepoel kwam geen moment in het gedrang, zondag wint hij zonder ongelukken de Baloise Belgium Tour.