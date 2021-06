Portugees kampioen ontgoocheld na beslissing jury om hem te diskwalificeren: "Teleurgesteld, maar ik moet het accepteren"

Opvallende beslissing vrijdag in de Ronde van Zwitserland. Rui Costa leek namelijk de overwinning binnen te halen, maar hij kwam te veel van zijn lijn, waardoor hij werd gediskwalificeerd.

Andreas Kron van Lotto Soudal mocht vrijdag juichen in de Ronde van Zwitserland na de diskwalificatie voor Rui Costa. De Portugees werd door de jury uiteindelijk teruggezet naar de tweede plaats.

Bij zijn ploeg, UAE-Team Emirates, gaf Rui Costa een reactie. "Het spijt mij van de beslissing van de jury, maar ik moet het accepteren. Het is duidelijk dat ik teleurgesteld ben met de uitslag. We hebben vandaag als team goed gereden maar het enige wat we nu kunnen doen is ons focussen en onze energie steken in de dagen die nog komen", aldus Rui Costa.