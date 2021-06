Ledegen wil niet opgeven na complexe sleutelbeenbreuk: "Snel weer in openlucht fietsen"

Dietmar Ledegen zal de Baloise Belgium Tour van dit jaar niet snel vergeten. Hij moest al in de openingsrit opgeven met een sleutelbeenbreuk.

Afgelopen woensdag ging Ledegen tegen de vlakte in de openingsrit van de Ronde van België. “Nadat Jelle Vanendert met een andere renner in contact was gekomen, kwam hij vlak voor mij ten val en ik kon hem niet meer ontwijken”, zegt Ledegen aan GVA. “Na het maken van een salto landde ik keihard op mijn rechterschouder. Ik voelde meteen dat verder fietsen geen optie was.”

Ledegen moest een operatie van meer dan twee uur ondergaan, zijn sleutelbeen bleek op zes plaatsen verbrijzeld te zijn.

Ledegen kijkt alvast uit naar het moment waarop hij weer mag fietsen. “De dokter voorspelde dat het minstens vier weken zal duren vooraleer ik opnieuw op de weg kan fietsen. Op de rollen zou ik al over een tweetal weken mogen rijden. Met het mooie weer zal ik die dan wel buiten zetten, zodat ik toch in openlucht kan fietsen.”

In 2015 liep Ledegen al eens een complexe elleboogbreuk op. “Nochtans ben ik niet het type renner dat regelmatig valt. Meer zelfs, in mijn hele wielerloopbaan heb ik nog nooit een schaafwonde opgelopen.”