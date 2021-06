Nog meer problemen voor Jelle Vanendert: "Liever niet op deze manier"

Jelle Vanendert verdween uit de eerste rit van de Baloise Belgium Tour. Hij kwam ten val en leek last te hebben van de knie.

Het was een typisch ongevalletje in het peloton. “Je kent dat, hè. Blijven hangen in het wiel van de voorganger en ik ging als eerste neer”, vertelt Jelle Vanendert aan HBVL.

Dat leek enkel te zorgen voor een knieblessure, maar er is meer aan de hand. “Vervelender was nog dat de rest over mij heen viel, met heup- en rugproblemen tot gevolg. Er stond na de Baloise Belgium Tour sowieso een weekje rust gepland, maar dat is dus eerder begonnen.”

Wat extra rust is welgekomen, al zag Vanendert het liever op een andere manier. “Ik heb een erg druk trainings- en wedstrijdprogramma gehad, dus dat weekje kwam wel van pas, maar liever niet op deze manier. Ik pik volgende zondag weer aan met het BK en richt me dan op de Ronde van Wallonië en de Volta Limburg Classic.”