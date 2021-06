🎥 Van der Breggen kiest ander pad dan Van Vleuten en gaat voor 'perfecte combinatie': "Tokio niet enige dat telt"

De Nederlandse kampioenes Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten hebben allebei de blik op de Olympische Spelen gericht. Van Vleuten liet eerder weten dat ze daarom niet mee gaat doen aan de Giro Rosa. Van der Breggen daarentegen gaat wel de Giro Rosa rijden.

Van der Breggen bespreekt die keuze in een filmpje van haar ploeg SD Worx van op trainingskamp in Tignes. "De Olympische Spelen zijn belangrijker, maar het rijden van zo'n lange rittenkoers als de Giro maakt je beter. Het goed proberen doen in de Giro en dan je voorbereiden op de Olympische Spelen: dat is een goede combinatie."

Zitten de Olympische Spelen nu de hele tijd in haar hoofd? "Je denkt er altijd wel aan dat het er zit aan te komen. Het komt vaak in het nieuws en er is veel aan de hand in Japan. Tokio is niet het enige wat telt voor mij. Het belangrijkste is dat mijn seizoen goed gaat."

Zeg dat wel. Van der Breggen won de Omloop, de Waalse Pijl en dan nog twee eendagskoersen en een rittenkoers in Spanje. Wat is haar geheim? "Ik heb geen geheim. Na een paar jaar weet je beter hoe je je moet voorbereiden, wat werkt voor jou en wat niet. Als je houdt van de trainingen, je gemotiveerd bent voor de koersenn en je hebt wat talent, dan kan het goed gaan."