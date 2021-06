Amper 18-jarige Julie De Wilde verbaast in het tijdrijden bij de elite: "Heidi had me gezegd dat ik niet mocht opgeven"

Van de 18-jarige Julie De Wilde weten we dat ze een groot talent is. Op de weg, in het veld en op de piste. Op haar leeftijd al podium rijden bij de elite: dat is toch wel straf. De Wilde kreeg het voor mekaar op het BK tijdrijden.

Een verrassing, want in haar wegseizoen bij de elite had ze nog niet echt uitgeblonken. "Ik kan nog niet zo goed wringen in dat peloton. Vooraan of achteraan je plaats kiezen, op het juiste moment weten waar je moet zitten, dat is nog moeilijk. Ik werk daar aan."

Wat waren de verwachtingen van De Wilde? "Als ik bij de elites top tien kon rijden, ging dat al mooi zijn. En al wat beter zou zijn, was mooi meegenomen. Dat ik nu direct podium kan rijden, verwondert mij wel een beetje." Kreeg ze vleugels bij het horen van de tussentijd? "Neen, eigenlijk niet. Heidi Van de Vijver zei enkel: je ligt voor die renster en die renster. Ze had me gezegd dat ik niet mocht opgeven."

GEEN INEENSTORTING

Dat deed De Wilde allerminst. "Ik heb zo goed mogelijk mijn best gedaan en dat is dan geresulteerd in een derde plaats. Als je uw motor opblaast, kun je op het einde nog een serieuze ineenstorting krijgen, maar dat heb ik niet gedaan. Omdat het BK tijdrijden eraan kwam, heb ik wel wat meer op de tijdritfiets gezeten. Wel niet elke dag zoals sommige rensters, zo fanatiek was het niet."

Het moet toch ook wel wat aftasten geweest zijn voor haar. "Er is recent geen enkele tijdrit geweest. Dan is het altijd wel de vraag: heb ik goed ingedeeld of niet? Als je een paar tijdritten op korte tijd rijdt, weet je: ik ben te snel gestart of te traag. Dat is altijd wat wennen."

TOEKOMST IN HET TIJDRIJDEN

Gezien het resultaat was het prima ingedeeld, hoor. Ziet De Wilde voor zichzelf een toekomst als tijdrijdster? "Het zou wel leuk zijn moest ik in het tijdrijden verder kunnen gaan." Op korte termijn volgt eerst natuurlijk de BK-wegrit. Is daar al een tactisch plan voor? "Dat is top scret", kreeg De Wilde de journalisten aan het lachen. "We hebben dat nog niet besproken, maar Heidi zal wel iets verzinnen."