Campenaerts verrast zichzelf met podiumplaats: "Ik had het Remco ook gegund, maar dit is zeer mooi voor Yves"

Victor Campenaerts heeft zich omgevormd tot allrounder, maar zijn podiumplaats in de BK-tijdrit bewijst dat hij het tijdrijden nog altijd onder de knie heeft. Voor de zege was het een tweestrijd tussen Lampaert en Evenepoel. Campenaerts was na hen 'best of the rest'.

Victor Campenaerts mocht achteraf dus de bronzen medaille gaan ophalen en dat had hij niet meteen zien aankomen. "Ik ben verrast dat ik op het podium sta. Ik heb hier helemaal niet naar toegewerkt. Toen ik vorig jaar tweede werd achter Wout van Aert, was zelfs dat een teleurstelling. Nu derde worden achter die twee jongens is mooi." Ik heb al laten zien dat ik in Waregem iets kan ondernemen Campenaerts kan zich wel vinden in het feit dat Yves Lampaert nieuwe Belgische kampioen tijdrijden is. "Uiteraard had ik het Remco ook gegund, maar dit is wel zeer mooi voor Yves." Geeft de podiumplek van Campenaerts hem ook moed voor de wegrit in Waregem? "Ik denk dat deze prestatie daar weinig mee te maken heeft, maar ik heb al wel laten zien dat ik iets kan ondernemen daar. We zullen zien hoe de koers gaat." Campenaerts heeft fel ingezet op de Giro en het nationaal kampioenschap van komend weekend. Over wat er nadien voor hem volgt, is nog niet echt nagedacht. "Na het BK? Ik weet niet hoe het dan verder gaat, geen idee."