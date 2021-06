Egan Bernal is verlost van het coronavirus en gaat op bezoek bij de paus: "Het is de belangrijkste ervaring van mijn leven"

Egan Bernal mag terugkeren naar Colombia nu hij verlost is van het coronavirus. De Girowinnaar had echter nog een belangrijke taak voor zijn terugkeer naar huis, want Bernal moest nog op bezoek bij de paus.

Egan Bernal is op bezoek geweest bij de paus. Het had uiteraard te maken met zijn eindoverwinning in de Giro. Voor Bernal betekende het heel veel, want hij zag dit bezoek als een belangrijkere ervaring dan het winnen van de Tour of de Giro. De Colombiaan vertelde het bij het Spaanse EFE. "Ik ben heel gelukkig. Het is de belangrijkste ervaring van mijn leven, meer nog dan het winnen van de Giro en de Tour. Het is uniek", aldus de eindwinnaar van de Giro.