HERBELEEF: IJzersterke Yves Lampaert wint duel van Evenepoel en is voor eigen volk Belgisch kampioen tijdrijden

Remco Evenepoel was topfavoriet om Belgisch kampioen tijdrijden te worden. Het is Yves Lampaert geworden die in 'zijn' Ingelmunster echter de titel pakte. Lampaert is afkomstig van Ingelmunsters. Luid aangemoedigd door zijn supporters vloog Lampaert richting de triomf. Herbeleef het hieronder.

17U03: Campenaerts komt binnen op 40 seconden van Lampaert. Brons voor Campenaerts. En daar is Evenepoel... Hij haalt het niet, Lampaert is Belgisch kampioen tijdrijden! 17U02: Nog drie renners moeten binnenkomen: Frison, Campenaerts en Evenepoel. Ook de strijd om brons is boeiend. Campenaerts lag aan het laatste tussenpunt 8 seconden voor op Van Hooydonck en 9 op Frison. 16U58: ​Onder luid gejuich komt Lampaert over de streep. Is dit de nieuwe Belgische kampioen? 16U53: Ze gaan hier in Ingelmunster zot worden als Lampaert dit afrondt. Hij zou dan de voormalig Europees kampioen tijdrijden en de werelduurrecordhouder kloppen. 16U48: Lampaert ligt 17 seconden voor op Evenepoel! Zit er een stunt aan te komen van de man van de streek? Campenaerts legt voorlopig beslag op plaats drie. 16U46: Plots rijdt een auto op het parcours die daar niet hoort te zijn. De autochauffeur in kwestie rijdt overigens niet ver voor Evenepoel uit. De automobilist heeft wel op tijd begrepen dat hij zich aan de kant moest zetten. © photonews 16U42: De tijden aan het tweede tussenpunt gaan ons toch heel wat vertellen over welke kant het duel Evenepoel - Lampaert opgaat. 16U37: Bij de vrouwen was het spannender dan verwacht en dat zou het bij de mannen dus ook kunnen zijn. De mannen moeten wel 37,6 kilometer afleggen, de vrouwen waren gearriveerd na 25 kilometer. 16U32: Campenaerts zit 33 seconden boven de tussentijd van Lampaert. Die heeft er een kanonstart van gemaakt, niet helemaal onverwacht. Evenepoel is aan het eerste tussenpunt... tien seconden trager dan Lampaert! 16U27: Aan het tussenpunt na twaalf kilometer is Lampaert al een halve minuut sneller dan Van Hooydonck. Stevig. © photonews 16U26: Evenepoel moet eens corrigeren in een bocht. Gelukkig kan hij rechtblijven. 16U23: Evenepoel heeft zijn bijnaam niet gestolen. Qua aerodynamica is zijn stijl top. 16U18: Daar is de 'Aerokogel', oftewel: Remco Evenepoel. Iedereen is nu vertrokken. 16U17: Lampaert heeft wat last van een oortje dat niet lijkt te werken. Campenaerts is de voorlaatste die vertrekt. 16U12: Publiekslieveling Lampaert is vertrokken! De vlaggetjes met 'Allez Yves' en 'Forza Lampaert' kleuren het centrum van Ingelmunster. 16U10: Florian Vermeersch en Sennne Leysen zijn inmiddels vertrokken, twee heren die ook wel een stevige tijdrit in de benen hebben. De grote namen komen er binnenkort aan. 16U05: De tweede 'wave' aan deelnemers gaat beginnen op het BK tijdrijden. In principe moesten er nog veertien renners vertrokken, maar het worden er dertien. Louis Vervaeke geeft verstek. Nathan Van Hooydonck heeft zoals verwacht de voorlopig beste tijd. Van Hooydonck is 42 seconden sneller dan Van Moer en een minuut rapper dan Gilles De Wilde.