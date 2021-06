Inspanning om derde titel op rij te halen deed pijn bij Lotte Kopecky: "Ik ben niet bezig met een record ofzo"

Met de derde titel op rij van Lotte Kopecky is eer een nieuwe hegemonie bezig. Met een record in het tijdrijden is ze niet bezig, beweert Kopecky. Het zou nochtans kunnen. Ann-Sophie Duyck is recordhoudster met vijf titels, die ze overigens opeenvolgend binnenhaalde. Kopecky is aardig op weg.

"Of het deugd deed? Vooral pijn", lachte Kopecky nadat ze voor het derde jaar op rij Belgisch kampioene tijdrijden was geworden. "Ik vond het een heel ambetant parcours. Het was moeilijk om in het ritme te komen. Er zaten redelijk wat bochten in, je kon geen risico's nemen. Ik denk dat mijn twee ronden vrij gelijklopend waren."

In die tweede ronde maakte Kopecky toch nog een inhaalbeweging. Dat was ook nodig, want Julie Van de Velde een betere tussentijd. "Ik had toch zoiets van: 'Oei". Er was geen paniek, ik wist dat ik de eerste ronde nog niet vol gereden had. Ik had wel goed ingedeeld, maar toch, het deed zeer. Je weet niet of Julie ook zo heeft ingedeeld."

Ik bekijk het jaar per jaar

Het is nu niet zo dat deze nationale titel voor een heel grote ontlading zorgt. "Of ik dit nodig had? Niet per se. Het is mooi meegenomen, dat zeker." Met haar capaciteiten moet het mogelijk zijn voor Kopecky om aan die vijf (opeenvolgende) titels van Ann-Sophie Duyck te geraken. "Ik bekijk het echt jaar per paar. Ik ben niet bezig met zoveel titels op rij of een record ofzo."