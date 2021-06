Nieuwe naam voor Franse ploeg van Niki Terpstra

Team Total Direct Energie, de ploeg van onder meer de Nederlander Niki Terpstra, krijgt een nieuwe naam. De ploeg gaat vanaf vandaag door het leven als Team TotalEnergies. De renners krijgen ook een nieuwe tenue.

Team TotalEnergies is een nieuwe naam in het peloton. De nieuwe ploegnaam komt in de plaats van Team Total Direct Energie. De Franse wielerploeg heeft het nieuws zelf bekendgemaakt. Daar hoort ook een nieuwe tenue bij en deze tenue zal voor het eerst te zien zijn in de Tour de France.