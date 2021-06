OFFICIEEL: Italiaan, die dit seizoen nog tweede werd in een Giro-etappe, verlengt contract bij Cofidis

Een contractverlenging bij Cofidis. De Franse wielerploeg heeft namelijk het contract van de Italiaan Simone Consonni verlengd. Consonni werd dit seizoen nog tweede in een etappe van de Giro.

De 26-jarige Simone Consonni kon nog geen grote overwinningen binnenhalen in zijn carrière, maar hij heeft wel al enkele mooie ereplaatsen. Zo werd hij al derde in een etappe van de Tour de France en dit seizoen werd hij nog tweede in een rit in de Giro.

Bij Cofidis geloven ze in zijn talent en ze hebben dan ook besloten om het contract van de Italiaan open te breken. De Franse wielerploeg laat weten dat ze trots zijn dat ze langer met zo'n wielertalent kunnen samenwerken.