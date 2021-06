🎥 Hét moment dat Lampaert ontdekt dat hij Belgisch kampioen tijdrijden is en het feest losbreekt: "Kippenvel"

Wat was de ontlading groot bij Yves Lampaert en zijn entourage. Belgisch kampioen tijdrijden kloppen: het is niet niets. Vooral als het in je eigen gemeente is en je Remco Evenepoel klopt. Vooral het moment waarop Lampaert besefte dat hij de titel beet had, was een intens moment.

Op het moment dat Yves Lampaert over de streep kwam, wist hij wel dat hij een goede tijd had neergezet, maar nog niet of het voldoende was voor de overwinning. Er moesten immers nog enkele renners binnenkomen. Remco Evenepoel was de enige die hem nog van de titel kon houden. Lampaert volgde de laatste meters van Evenepoel op een plek waar het volgepakt stond met supporters achter nadarhekken. Toen het dan duidelijk werd dat Lampaert Belgisch kampioen tijdrijden was, laaiden de emoties hoog op. Bij zichzelf en bij zijn aanhang. Goosebumps 🤗 pic.twitter.com/d7HIDAKxKM — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) June 16, 2021 Een filmpje van Deceuninck-Quick.Step legde het perfect vast. "Kippenvel", zo omschreef de ploeg emotie op dat bijzondere moment.