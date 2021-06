Elia Viviani pakt opnieuw de ritzege en kan bilan van 2 op 3 voorleggen

Een mooie 2 op 3 voor Elia Viviani. Na de eerste etappe heeft de Italiaan ook de derde en laatste etappe gewonnen in de Adriatica Ionica Race. Enkel rit twee natuurlijk niet, want dat was een bergrit. Viviani mag zich wel de beste sprinter uit deze korte rittenkoers noemen.

Om de Adriatica Ionica Race af te sluiten reed het peloton van Ferrara naar Comacchio. Er moest 149,5 kilometer gereden worden. Op zich was het geen al te verre afstand en het was ook een relatief vlakke rit. Dat moest dus wel meevallen. DUEL TUSSEN ITALIANEN Evenzeer betekende het een mooie kans voor de rappe mannen uit het deelnemersveld om nog eens gooi te doen naar een ritoverwinning. Elia Viviani was daar natuurlijk bij, maar ook Jakub Mareczko van Vini Zabù. Tussen deze twee Italianen ging het voor de winst. Marecezko moest vrede nemen met de tweede plaats, de etappezege was opnieuuw voor Viviani. Zo is het aantal overwinningen van laatstgenoemde voor Cofidis in deze wedstrijd in één kalp van één naar drie gegaan.