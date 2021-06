🎥 "Machtig": na Belgisch kampioen tijdrijden te zijn geworden... rijdt Yves Lampaert met de fiets naar huis

Alsof die 37,6 kilometer nog niet genoeg waren. Yves Lampaert was net Belgisch kampioen tijdrijden geworden. En wat doe je dan, na alle felicitaties van de fans in ontvangst te hebben genomen en de podiumceremonie en interviews te hebben afgewerkt? Met de fiets naar huis rijden.

Op de Instagrampagina van bekende Lampaert-fan Linde Merckpoel staat een filmpje waarin te zien is hoe Yves Lampaert na de wedstrijd naar huis rijdt. Ver moest hij niet gaan natuurlijk. Hij is duidelijk nog in opperbeste bui. Niet moeilijk als je net de Belgische tijdrittitel hebt gewonnen.

Het is niet op een koersfiets dat Lampaert naar huis rijdt, wel op een stadsfiets. De beelden zijn overigens gemaakt door zijn vriendin Astrid vanuit de wagen. "Wat doet een mens als hij net Belgisch kampioen tijdrijden is geworden? Machtig", hoor je haar zeggen.

"BK tijdrijden winnen en dan zo naar huis rijden, met fietszakken en al", schrijft Linde Merckpoel erbij. "Is er een schonere coureur dan Yves Lampaert?"