Ook geen Tour de France voor Bob Jungels: "Enorme ontgoocheling, pijn die ik al jaren voel kwam zachtjesaan terug"

Bob Jungels zit in een betreurenswaardige situatie: de Tour de France moet hij door fysieke moeilijkheden laten passeren. Een vernauwing of verdikking van een slagader in zijn been houdt hem uit de voor zijn ploeg belangrijkste koers van het jaar.

"Een beslissing over al dan niet opereren zou in de komende dagen moeten plaatsvinden", kondigt ploegarts Eric Bouvat aan. Ook Vinent Lavenu, de algemeen manager bij AG2R, spreekt zich uit over het forfait van Jungels. "Ik vind het spijtig voor een kampioen als Bob, we weten welk niveau hij normaal haalt. We wilden met hem de wegen van de Tour de France opzoeken." OPLOSSING GEKEND Dat kan nu dus niet doorgaan. "Sinds de start van het seizoen heeft hij fysieke moeilijkheden ervaren. We weten nu hoe we het moeten oplossen. Ik ben ervan overtuigd dat hij goed zal presteren voor AG2R eens die zorgen uit de weg zijn." "Het is een enorme ontgoocheling om de Tour - het zou mijn eerste bij AG2R worden - te moeten missen", geeft de Luxemburgse wielrenner grif toe. "Ik had zowel fysiek als mentaal een moeilijke start van het seizoen. Ik wilde schitteren, maar haalde nooit het vereiste niveau. Pijn die ik al verschillende jaren voel kwam zachtjesaan terug." DE TE VERWACHTEN DIAGNOSE Dat moest uiteraard onderzocht worden. "De medische onderzoeken hebben de diagnose voortgebracht die ik had verwacht", aldus Jungels. "Aan de ene kant ben ik opgelucht, omdat ik nu weet waarom mijn prestaties zo wisselvallig waren de laatste drie seizoenen. Langs de andere kant is de ontgoocheling groot."