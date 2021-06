Remco Evenepoel komt op BK tijdrijden plots... rijdende auto tegen

Remco Evenepoel maakte woensdag op het BK tijdrijden straffe zaken mee. Een rijdende auto die zich niet ver voor hem begaf op het parcours, was toch wel het meest frappante. Gelukkig bleef een ernstig incident achterwege.

Remco Evenepoel zal ook wel opgekeken hebben van de menigte die Yves Lampaert vooruti schreeuwde. De ontgoocheling was zichtbaar aanwezig bij Evenepoel na zijn tweede plaats. Onderweg had hij ook wel één en ander meegemaakt.

Wie ons live-artikel van het BK tijdrijden volgde, las het al: een auto die niet op het parcours hoorde, reed daar plots toch. Vreemd aangezien het grootste gedeelte van het parcours afgezet was met nadarhekken. Op een plek waar dat niet het geval was, reed daar plots een rode wagen, terwijl Remco Evenepoel kwam afgeknald.

AUTOMOBILIST ZIET EVENEPOEL NADEREN

Blijkbaar had dan toch één persoon niet door dat het BK tijdrijden daar werd gehouden. De automobilist in kwestie had wel nog op tijd in de mot dat Evenepoel eraan kwam en zette zich dan aan de kant, zodat de renner zonder ongelukken verder kon rijden. Evenepoel zelf bleef tijdens dit bijzondere moment erg koelbloedig. Een incident zonder erg dus, gelukkig maar, al is het natuurlijk niet de bedoeling om dit voor te hebben op een BK.