Tom Dumoulin is opnieuw een winnaar geworden: "Ik ben als een kind zo blij, dit is een overwinning op mezelf"

Tom Dumoulin is nu ook echt 'back' als winnaar van het NK tijdrijden. Niemand die het hem niet zal gunnen. En uiteraard weer een ferme opsteker richting de Spelen. Dumoulin heeft er vertrouwen in dat hij ook daar een goede beurt kan maken.

Dumoulin bleef de omstandigheden in Drenthe goed de baas. "In het tweede deel begon de hitte op te spelen. De benen raakten licht vermoeid. Het was afzien. Ik ben echter goed hersteld na een week koersen in Zwitserland. Ik reed voor mijn doen een heel erg goede tijdrit. Als ik deze tijdrit een aantal jaar geleden had gereden, was ik er ook heel blij mee geweest."

Ik zit dicht tegen mijn goede vorm aan

Waar staat Tom Dumoulin nu juist ergens? "Ik zit dicht tegen mijn goede vorm aan. In Zwitserland ging het iedere dag steeds een beetje beter. Ik begon het koersen telkens weer wat leuker te vinden. Dat gevoel heb ik doorgetrokken. Ik ben heel blij met de titel. Dit is echt een overwinning op mezelf. Het is niet makkelijk om terug te keren op niveau, maar stilaan gaat het steeds beter."

Het NK tijdrijden is toch wel van een zeker belang geweest om verder te werken naar de Olympische Spelen toe. "Deze kilometers op de tijdritfiets zijn heel belangrijk richting de Spelen. Alleen mijn basis moet nog iets stabieler worden. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt", aldus een optimistische Dumoulin.

Ik kan zeggen dat ik trots ben op mezelf

Daarnaast is er uiteraard de vreugde vanwege de overwinning op zich. Die is meer dan terecht. "Ik ben als een kind zo blij met deze overwinning. Het was heel lang geleden dat ik voor het laatst een wedstrijd gewonnen had. Van de vier behaalde tijdrittitels op het NK voelt dit toch wel als de meest bijzondere. Ik kan zeggen dat ik trots ben op mezelf."