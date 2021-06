Evenepoel laat niet in zijn kaarten kijken voor BK en legt uit waarom de sleutel bij Wolfpack zit en niet bij Alpecin-Fenix

Wat mogen we verwachten van Remco Evenepoel op het BK? Hij zal één van de Wolfpack-troeven zijn komende zondag rond de omloop in Waregem. Toch wil Evenepoel nog niet te veel kwijt over welke koerswijze hij juist zal hanteren. Wat volgens hem wel vaststaat: zijn ploeg heeft de sleutel in handen.

Hoe kijkt Remco Evenepoel aan tegen het BK op de weg? "Het is een grote kermesse, met allemaal Belgen, het zal dus snel gaan. Zoals ze de weersomstandigheden nu voorspellen, gaan die tricky zijn. Het zal een echte Belgische koers zijn. Ik weet niet of ik daarvoor gemaakt ben. Na twee jaar Alpecin moeten wij nu de titel terugnemen."

Gaat de ploeg met vorige kampioenen De Bondt en Merlier het team zijn dat de koers bepaalt? "Ik denk niet dat de sleutel bij Alpecin-Fenix ligt, neen, die ligt bij ons. We kunnen allemaal wel goed rijden als het hevige wind is. De wind is oké, de regen hoeft niet." Zien we een even offensieve Evenepoel als in de eerste rit van de Baloise Belgium Tour? "Dat ga ik niet vertellen, dat zul je wel zien", houdt Remco het mysterieus.

VERTROUWEN OP LAMPAERT

Het is natuurlijk een andere renner van Deceuninck-Quick.Step die de regio rond Waregem op zijn duimpje kent. "De start is niet dicht bij mij thuis, maar in de omgeving bij Yves Lampaeert. De verkenning heb ik niet gedaan. Ik vertrouw op de kennis van Yves. We hebben woensdag nog gezien dat hij de wegen in West-Vlaanderen goed kent."

Ook na het BK blijft Evenepoel verderwerken om weer echt helemaal de oude te worden. "Er is nog altijd werk aan de winkel om opnieuw op een goed niveau te komen. Ik heb ook goede dagen, maar er zit dan steeds nog wel een slechte dag tussen. Het gaat teveel op en af. We werken daar aan, hoewel dat moeillijk is."

HOOGTESTAGE

"We hebben besloten om op hoogte te gaan", vertelt Evenepoel over de stage die binnenkort gepland staat. "Dat was niet het eerste plan. Als ik alleen op trainingskamp zou gaan, zou ik geen soigneur bij me hebben, niemand die op de voeding let. Dat is moeilijk om dat allemaal te organiseren. Ik weet niet of ik zelf de energie zou hebben om te koken. Dat ga ik aan de soigneurs overlaten", lacht Evenepoel.