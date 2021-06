Lefevere bereikt overeenkomst voor drie jaar met nieuwe shirtsponsor voor zijn ploeg: "Duidelijk dat ik heel blij ben"

Door een nieuwe shirtsponsor aan te trekken, heeft Patrick Lefevere een volgende stap gezet in het vormen van de toekomst van zijn ploeg. Zoals bekend haakt Deceuninck af en zal Quick.Step volgend jaar opnieuw hoofdsponsor zijn. Nieuwe sponsors zijn dus altijd meer dan welkom.

Ook Safety Jogger behoort voortaan tot het kransje sponsors van de ploeg die nu nog bekend is als Deceuninck-Quick.Step. Safety Jogger is bekend voor het design en productie van beschermingsmateriaal, met een uitdrukkelijke focus op veiligheidsschoenen.

"Het mag duidelijk zijn dat ik heel blij ben. Iedereen weet dat het niet de makkelijkste aspect van de job is om geld te vinden. Zeker niet tijdens deze Covid-periode. Safety Jogger is een heel enthousiast bedrijf dat mee wil groeien. Het is gelegen op een dertigtal kilometer van het hoofdkwartier van onze ploeg. Hoewel zij wellicht nog internationaler dan wij, is het altijd leuk als je dezelfde taal spreekt", vertelt Lefevere over de nieuwe sponsor.

ACTIEF IN 120 LANDEN

Ook Tom Gybels, de Managing Director van Safety Jogger, lichtte de deal even toe. "We zijn gelegen in Oudenaarde, in het hart van het Europese wielrennen. We zijn actief in 120 landen en willen daar nog dominanter worden. De globalisatie van het wielrennen kan ons helpen onze doelen te bereiken." Er werd een overeenkomst gesloten voor drie jaar.