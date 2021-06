Tom Steels wuift kritiek van Michel Wuyts op Remco Evenepoel weg: "Tweede worden staat gelijk met verliezen"

Tom Steels is niet bepaald opgezet met de kritiek die Michel Wuyts had nadat Remco Evenepoel op het BK tijdrijden verloor van Yves Lampaert.

Wielercommentator Michel Wuyts meende te weten waardoor de nederlaag kwam. “De elasticiteit die uitgaat van zijn dijspieren is nog niet zoals ze moet zijn. Wat de omzetting van kracht in snelheid betreft, is er nog een weg af te leggen”, zei Michel Wuyts op Sporza.

Voor Tom Steels niet hetgeen je kan verwachten van een wielercommentator. “Ik vind het ook allemaal een beetje té ver gezocht”, zegt Steels aan HLN. “Feit is gewoon dat Remco pas in maart een eerste keer deftig op de fiets zat. En dat je geen conditionele achterstand van zes maanden wegwerkt in drie maanden tijd. Dat kan niemand. “

Volgens Steels gebeurde er woensdag niets abnormaals. “Alleen is het verwachtingspatroon rond Evenepoel gigantisch hoog. Tweede worden staat dan al heel snel gelijk met... verliezen. Terwijl het in wezen ook alleen maar ‘tweede worden’ is.”

We mogen dan ook nog altijd hopen op een Olympische medaille. “Remco is wereldtop in het tijdrijden. In topconditie moet hij niet bang zijn voor Ganna, Dennis en co. Hij zal altijd zijn ding doen, ik verwacht een mooie prestatie van hem. Maar een resultaat kleef ik er niet op. En dat de vorm van de dag, ook bij de concurrentie, zal beslissen over medaillewinst of niet.”