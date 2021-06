Dylan Teuns blikt terug op ritzege bovenop La Planche des Belles Filles: "Beste gevoel ooit"

Volgende week start de Ronde van Frankrijk. Ondertussen is het al bijna twee jaar geleden dat Dylan Teuns op indrukwekkende wijze een etappe won in de Tour van 2019, bovenop La Planche des Belles Filles.

Op de sociale media-kanalen van de Tour de France blikt Teuns terug op die etappe-overwinning. "Ik begon erin te geloven toen het gat maar bleef groeien", klinkt het.

Teuns toonde zich al snel een van de besten uit de ontsnapping van de dag maar had met Giulio Ciccone een heel taaie klant in zijn wiel zitten. "Het was een heel zwaar gevecht tussen ons. Heb drie keer geprobeerd om hem te lossen, maar het lukte niet."

"In de laatste kilometer wou hij me counteren en ik voelde dat er nog iets in de benen zat waardoor ik vol door ging. Ik kon het niet geloven dat ik gewonnen had. Ik kwam over de finish, gooide mijn handen in de lucht... Het beste gevoel uit mijn leven", herinnert hij zich.

Familiegeluk

Bovenop La Planche stonden de ouders en vriendin van Teuns hun held op te wachten. "Ze hadden tranen in hun ogen, heel speciaal. Je vader is altijd al je sterke held geweest, hem met tranen zien is heel speciaal. Ik krijg nog altijd kippenvel als ik eraan terugdenk."

Teuns keerde even later met zijn vriendin terug richting La Planche en vroeg zijn vriendin er ten huwelijk. "Nu is het voor mij voor twee verschillende redenen een heel speciale plaats", besluit hij.