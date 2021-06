Een zorg minder voor andere ploegen: topfavoriet Jasper Philipsen start niet op BK wielrennen

Alpecin-trok met twee grote kopmannen richting het BK in Waregem maar daar valt nu eentje van weg.

Met Jasper Philipsen en Tim Merlier had Alpecin-Fenix alle troeven in eigen hand om voor de Belgische titel te gaan. Ook uittredend kampioen Dries De Bondt zag het wel zitten om zichzelf op te volgen.

Maar Philipsen moet forfait geven voor het BK. De sprinter kwam vorige week in de Baloise Belgium Tour nog ten val en moest noodgedwongen opgeven. Hij lijkt nog te veel last te hebben en geeft nu dus ook forfait voor het BK.

Of zijn Tour-selectie in gedrang komt, is niet geweten. De Tour de France start volgende week.