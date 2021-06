Lefevere kijkt vooruit richting nationale kampioenschappen: "Niet te veel aub, dan klagen de sponsors"

Dit weekend zijn alle blikken gericht op de nationale kampioenschappen wielrennen. Net voor de Tour, kunnen de renners zich nog wat extra in de verf zetten.

Met een ploeg vol veelwinnaars, heb je ook snel een ploeg vol nationale kampioenen. Maar op het BK in Waregem rekent Patrick Lefevere zich niet rijk. "We hebben negen renners in de ploeg, er zijn 6 ploegen met meer renners aan de start. Het is ook meer een kermiskoers als je naar het parcours kijkt", zucht hij in Het Nieuwsblad.

"Geen van onze renners is favoriet op dit parcours. In totaal hebben we al enkele tijdritkampioenen en ik verwacht dat er zondag nog op de weg zullen bijkomen. Niet te veel, want dan klagen de sponsors. De renners hebben dan de vlag van hun land als tenue en daar vallen de sponsors vaak minder op of ze vallen helemaal weg", weet hij.

Het parcours van het BK wielrennen is relatief vlak met in de laatste plaatselijke rondes twee hindernissen aan 4,5 en 3 procent. Geen echt grote hindernissen voor een profpeloton.