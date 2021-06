Lotto Soudal Ladies moeten BK hard maken volgens ploegleidster: "Moeten zelf kansen creëren"

Zondag staat niet alleen het BK wielrennen bij de mannen op het programma, ook de vrouwen strijden om de tricoloretrui. Bij de Lotto Soudal Ladies scherpen ze hun messen.

Vorig jaar wonnen de Lotto Soudal Ladies nog het BK met Lotte Kopecky maar zij vertrok richting Liv Racing. Twee jaar geleden werd het BK gewonnen door Jesse Vandenbulcke, zij rijdt nu voor Lotto Soudal maar toen ze haar Belgische titel veroverde nog niet.

En drie jaar geleden werd Annelies Dom winnaar op het BK wielrennen. Zij reed toen voor Lotto Soudal en is nu ploegleidster voor de dames bij de ploeg. Ze is vooral teleurgestel dat het parcours niet zwaarder is zondag.

"De afstand is wel over de 100 km maar het parcours is niet zo zwaar als de meeste WorldTour-races. Het zal lastig zijn om rensters zoals D'hoore en Kopecky te doen lossen. We zijn zelf met vier rensters aan de start en moeten voordeel halen dat zij slechts enkelingen zullen zijn", klinkt het bij Dom.

Met vier rensters aan de start, maar de koers zullen ze niet maken bij Lotto Soudal. "We moeten anticiperen, kansen creëren voor onszelf en elkaar beschermen. Op het BK wil iedereen winnen, maar het is vaak een moeilijk in te schatten wedstrijd", blikt ze vooruit.