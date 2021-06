Van Aert predikt geduld voor aanvang van BK en Tour: "Vorm is niet wat ze moet zijn, maar ik voel me meer dan oké"

Zondag keert Wout van Aert terug in het peloton met deelname aan het BK. Nadien volgt de Tour uiteraard. De vraag is alleen: in welke vorm zal Van Aert verkeren na zijn blindedarmontsteking. Van Aert erkent zelf dat hij nog niet op zijn best is.

Heeft hij nog last van zijn blindedarmontsteking? "Ik voel er eigenlijk niets meer van. Ik heb wel nog last gehad van mijn buikspieren. En natuurlijk heb ik veel conditieverlies geleden", zegt Van Aert in De Tribune. Wat zegt dat over zijn vorm? "Die is nog niet wat ze moet zijn, maar ik voel me meer dan oké. Ik ben klaar om te koersen."

Van Aert heeft de droom eens de gele trui te dragen in de Tour nog niet laten varen, al loopt het dan misschien via een andere weg dan voorzien. "Met deze conditie zal ik wellicht wat meer geduld moeten hebben. Ik mik niet echt op de zuivere massasprints, daar hebben andere jongens een streep voor. Op de lastigere finishes maak ik meer kans."

TIJDRITTEN MET ROOD AANGESTIPT

Bijvoorbeeld in de eerste ritten is er zo'n lastige finish. "In het openingsweekend, met sprints op het moment dat iedereen op de limiet zit, vrees ik dat ik tekort zal komen. Al hoop ik stiekem wel dat ik er goed ben. De tijdritten staan wel met rood aangestipt. Ik heb alle tijdrittrainingen kunnen doen, ook met het oog op Tokio."

Omdat Van Aert ook olympische ambities koestert, zal hij niet evenveel moeten meewerken als vorig jaar bergop. Ook gaat hij niet voor de groene trui. Progressie maken in de loop van de Tour is nu het voornaamste. "Ik hoop op niveau te zijn, maar als ik pas tegen de tijdrit op het eind van de Tour in vorm ben, dan ben ik ook een gelukkig man."