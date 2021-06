Bronzen medaille bij elite en Belgische U23-titel voor renster van Lotto Soudal Ladies: "Eén van mijn beste sprints"

Een ferme sprint was het in Waregem van het Lotto Soudal-talent. Bijvoorbeeld een Jolien D'hoore zat nog in de groep met rensters die spurtte voor plek drie, desondanks was het Alana Castrique die van die rensters als eerste over de meet te geraken.

Na een aanval van Duyck lag het BK lange tijd in een vaste plooi en was het duidelijk dat het pas in de finale ging losbreken. Met ook een mooie afloop dus voor Castrique. "Het was de hele tijd wachten, wachten, wachten. Ik ben supertevreden. Dit komt niet alleen door de prestatie van mezelf, maar door heel de ploeg." Een BK is toch wel iets speciaal Voor goud kwam Castrique niet in aanmerking, voor een dichte ereplaats wel. "Jammer dat Kopecky wegreed. Een Belgisch Kampioenschap is toch wel iets speciaal. Ik heb er hard voor gewerkt. Ik ben heel blij naar de derde plaats kon sprinten en zo de titel bij de U23 kon veroveren. Ik denk wel dat dit één van mijn beste sprints was, ja." Ze wist inderdaad wel een aantal rappe dames te kloppen: goed voor de tweede Belgische titel voor Castrique bij de U23. "Dit voelt geweldig en geeft me vertrouwen voor wat nog moet komen."