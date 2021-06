Niet alleen Wout van Aert haalt nationale trui binnen voor Jumbo-Visma: ook in Nederland en Noorwegen wint de Nederlandse wielerploeg

Het is voorlopig al een succesvolle dag geworden voor Jumbo-Visma. In België hebben ze met Wout van Aert de nationale trui binnengehaald, maar ook in Nederland en Noorwegen is de Nederlandse wielerformatie aan het feest.

Er zijn al enkele nationale kampioenschappen gereden vandaag en ook in Nederland en Noorwegen kennen we nu de eindstand. Net zoals in België is Jumbo-Visma ook in deze landen aan het feest.

In Nederland was Timo Roosen namelijk de sterkste. Hij haalde het voor de verrassende Bax en Riesebeek eindigde op de derde plaats. In Noorwegen was Tobias Foss dan weer de sterkste. Zo heeft hij naast de nationale trui in het tijdrijden ook de nationale trui op de weg te pakken.