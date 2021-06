TOUR DE FRANCE 2021 - RIT 2 PERROS-GUIREC-MÛR-DE BRETAGNE: Wat kunnen Van Aert en Van der Poel op Mûr-de-Bretagne?

Dag twee in de Tour de France. Met op het programma: een etappe van Puiros-Guirec naar de Mûr-de-Bretagne.

Vorig jaar werd de tweede etappe van de Tour de France gewonnen door Julian Alaphilippe. Toen reden de renners van Nice naar Nice en triomfeerde Alaphilippe na een spurt tegen Hirschi en Adam Yates. Dit jaar krijgen we strijd voor de gele trui, want op weg naar de Mûr-de-Bretagne is het parcours uitdagend genoeg om opnieuw een verschil te maken. De renners die het goed deden op de eerste dag moeten dus aan de bak.

Uitdagende tweede etappe Tour de France

De renners krijgen een rit van 183,5 kilometer voorgeschoteld, van startplaats Perros-Guirec tot de Mûr-de-Bretagne. Met in totaal zes beklimmingen. De Mûr-de-Bretagne is ontegensprekelijk de sleutel in deze etappe, want het peloton moet liefst drie keer over de muur geraken.

De eerste maal is dat nog vooraleer het peloton op het lokale circuit moet en langs een minder steile kant. Het is dan slechts een klim van vierde categorie. Passage twee en drie is gecategoriseerd als een klim van derde categorie.

Bij die laatste keer Mûr-de-Bretagne ligt ook de aankomst. De renners zullen de laatste twee kilometer klimmen aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,9%. De eerste honderd kilometer van de etappe is niet al te steil, met enkel de Côte de Sainte-Barbe als gecategoriseerde klim. In aanloop naar de finale volgen ook de Côte de Pordic en de Côte de Saint-Brieuc. Dit zijn allen beklimmingen van vierde categorie.

Klassiekerspecialisten vs klassementsmannnen

Alaphilippe, Van Aert en Van der Poel zijn opnieuw de mannen die hier in de gaten zullen gehouden worden. Ook een Van Avermaet in zijn beste vorm kan dit met brio afwerken. Is één van hen aan het feest of roeren klassementsmannen als Carapaz, Roglic en Pogacar zich ook?

Ook benieuwd naar de uitslag van de tweede etappe van de Tour de France? Etappe 3 wordt verreden op 28 juni, de renners maken zich dan op voor een rit van Lorient naar Pontivy. Lees meer in de voorbeschouwing van de derde etappe.