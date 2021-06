📷 Wout van Aert draagt ook op Belgische tricolore namen van supporters tijdens Tour de France

Het was een vraag die Jumbo-Visma voorgeschoteld kreeg op zijn sociale media en waar pijlsnel een antwoord opvolgde. Wout van Aert zal inderdaad in de Belgische driekleur verschijnen aan de start van de Tour, maar op die trui zullen niet alleen de namen van de sponsors, maar ook de namen van de supporters prijken.

Om de trui van de ploeg niet in het vaarwater te komen van 'le maillot jaune', ging Jumbo-Visma eerder al op zoek naar een alternatief design. De fans kozen voor de 'Rapid Rebel'. Jumbo-Visma kwam ook met de belofte dat de namen van de fans die het snelst het nieuwe shirt aankochten op die trui zouden komen.

🇧🇪 jersey with names for @WoutvanAert in the Tour!#RideWithUs https://t.co/SK6BPBV7iV pic.twitter.com/EfhelX8dka