Edward Theuns blikt terug op het BK: "Enorme teleurstelling, maar ook trots dat ik met deze twee legendes op het podium kan staan"

Na de wedstrijd was Edward Theuns uiteraard teleurgesteld. Ook de dag na het BK is er nog steeds vooral teleurstelling bij de Belgische renner van Trek-Segafredo. Toch is hij nu ook trots. Hij vertelde het op Twitter.

"Een dag om nooit te vergeten... Enorme teleurstelling, maar ook best trots om op het podium van het BK te staan met deze twee legendes", aldus Edward Theuns.

A day to remember... Huge dissapointment, but also quite proud to be on the @WaregemBk podium with these 2 legends! #BelgianNationals pic.twitter.com/G6Y2sAMPR4