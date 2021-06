Mathieu van der Poel kopman van Alpecin-Fenix in de Tour de France: ook Tim Merlier en Jasper Philipsen zijn geselecteerd

Alpecin-Fenix heeft haar selectie bekendgemaakt voor de Tour de France. Het is een straffe selectie, want naast Mathieu van der Poel gaat de wielerploeg ook voor ritzeges met Tim Merlier en Jasper Philipsen.

Alpecin-Fenix was dit seizoen al één van de betere wielerploegen met tal van overwinningen en deze lijn wil de ploeg doortrekken in de Tour de France. Zo zal Mathieu van der Poel als kopman starten voor Alpecin-Fenix.

Van der Poel is niet de enige renner die overwinningen kan binnenhalen in de Tour voor Alpecin-Fenix, want ook snelle mannen Tim Merlier en Jasper Philipsen zijn van de partij. Daarnaast kiest de ploeg ook voor Jonas Rickaert, Petr Vakoc, Kristian Sbaragli, Silvan Dillier en Xandro Meurisse.