Interview Theuns weet ondanks goede vorm nog niet of hij naar Tour de France gaat: "Zou zonde zijn moesten ze mij thuislaten"

Het is nog niet zeker of Edward Theuns in de Tour de France te zien zal zijn. Opmerkelijk als je naar zijn laatste uitslagen kijkt: ritwinst in Hongarije, top vijf in een rit in de Ronde van Zwitserland en nu dus tweede op het BK, achter Wout van Aert en voor Remco Evenepoel.

Dat zijn zeker adelbrieven die een selectie voor de Tour zouden wettigen. "Ik heb een heel goede periode achter de rug. Eigenlijk een heel goede voorbereiding op de Tour de France, Het zou jammer moeten zijn moesten ze mij thuislaten en ik niet van die vorm kan profiteren." GOEDE RONDE VAN ZWITSERLAND Had die selectie na zijn overwinning midden mei niet binnen moeten zijn? "Dat nu niet meteen. De Ronde van Hongarije was goed voor de 'moral', maar is nu niet de grootste koers om een selectie mee af te dwingen. Ik had een hoogtestage gedaan en daarna vond ik dat ik in Zwitserland heel goed reed." Met als uitschieter dus die vijfde plaats in de rit met aankomst in Gstaad, gewonnen door Bissegger. "Er waren niet zoveel kansen voor een type renner als ik. De etappe die Bissegger wint was er eentje, een beetje jammer dat ze de ritwinst daar cadeau geven. Dan win ik wel de pelotonsprint. Ik heb gewoon getoond dat ik in vorm ben en het zou zonde zijn als ik dan thuis moet blijven."