Van der Schueren rekent op publiciteit en wil opnieuw renner in top 15 in Tour de France: "Het enthousiasme is groot"

Dit jaar terug aanwezig in het Tour de France-gebeuren: 'good old' Hilaire Van der Schueren, die als sportdirecteur de renners van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux de juiste instructies zal meegeven. Aanvallend koersen is de boodschap, en tegelijkertijd hopen op een goed klassement voor Meintjes.

"Naar onze goede gewoonte willen elke dag de trui van Intermarché-Wanty-Gobert laten zien", onderstreept Van der Schueren de intenties van de ploeg. "Vanaf de eerste dag in het heuvelachtige Bretagne zal het alle hens aan dek zijn en ook de daaropvolgende ritten met onder andere de Mur de Bretagne zijn niet minder pittig. Onze punchers krijgen dus vanaf de start spek naar hun bek." MEINTJES MOET ROL VAN GUILLAUME MARTIN OVERNEMEN Op alle terreinen hoopt Intermarché-Wanty-Gobert een goed figuur te slaan. "We willen vooral in de vlakke ritten met Danny van Poppel goed uit de verf komen en richten in de bergritten onze pijlen op Louis Meintjes. Aan het einde van onze vorige deelname mochten we dankzij de twaalfde plaats van Martin als achtste wagen over de Champs-Elysées dokkeren en hopelijk kunnen we dit met ons Zuid-Afrikaans speerpunt overdoen." Voor Van der Schueren zelf zal het zijn 24ste Tour de France worden. "Alle renners uit de selectie hebben de voorbije weken laten zien dat ze klaar zijn voor dit evenement. Het enthousiasme om richting Brest te vertrekken is dan ook groot."