Deceuninck-Quick.Step laat Italiaan debuteren in de Tour: "Alaphilippe zoveel mogelijk helpen op de beklimmingen"

Voor al wie geselecteerd is, is het uitkijken naar de Tour-start. Bij Deceuninck-Quick.Step is Alaphilippe de man waar het meeste om draait, al hebben uiteraard alle renners van de ploeg hun waarde. Mattia Cattaneo staat voor zijn debuut in de Tour.

In een blog op de site van Deceuninck-Quick.Step blikt Cattaneo vooruit. "Ik vind het superboeiend om mijn debuut te maken in de Tour de France. Tot dusver heb ik altijd de Giro en de Vuelta gereden. Ik hoop dat het een goede Tour gaat worden, zowel voor de ploeg als voor mezelf." DRIE LASTIGE WEKEN De Italiaan kan nu zelf eens echt beleven wat die Tour zo speciaal maakt. "Ik wil de Tour nu zelf ervaren. Ik ga die kans met beide handen grijpen. Als je de startlijst ziet, weet je dat het drie lastige weken gaan zijn, maar ik ben tevreden met mijn huidige vorm." Deceuninck-Quick.Step heeft met Alaphilippe een renner die steevast goed presteert in de Tour. Het is onder meer aan Cattaneo om hem bij te staan. "Met Julian is alles mogelijk. Ik wil Julian zoveel mogelijk helpen op de beklimmingen."