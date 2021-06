Tour selecties: Theuns mag na BK-medaille toch mee en Wallays debuteert, Pogacar kent ploegmaats

Edward Theuns mag dan toch mee naar de Tour de France! Daar was onze landgenoot zondag nog altijd niet zeker van, ondanks dat hij recent enkele goede prestaties leverde. Trek-Segafredo heeft nu toch besloten om hem te selecteren.

Edward Theuns had op het BK nog ferm gesolliciteerd naar een plekje in de Tourselectie, want hij was de enige die Evenepoel en Van Aert kon volgen en ging uiteindelijk met de zilveren medaille naar huis. Ondertussen is er dus toch goed nieuws gekomen voor Theuns: hij is erbij in de Tour. Dat Jasper Stuyven deel zou uitmaken van de selectie, stond al langer vast.

Nog een Belg die aan de start komt van de Tour: Jelle Wallays. In zijn geval zal dat voor de allereerste keer zijn. Cofidis rekent op de Belg in Frankrijk. Tot dusver bleef het groterondewerk van Wallays beperkt tot de Vuelta, maar dit jaar gaat hij dus zijn eerste Tour afwerken.

GEEN TRENTIN BIJ UAE

Daarnaast kent Tadej Pogacar nu de ploegmaats die hem zullen bijstaan in zijn jacht op een tweede eindzege. Met Rui Costa, Formolo, Hirschi, Majka en McNulty beschikt UAE over meer dan genoeg renners om Pogacar bergop bij te staan. Dat brengt wel met zich mee dat er geen plaats is voor rappe man Matteo Trentin in de selectie.