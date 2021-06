Alaphilippe geeft aan wanneer hij bilan opmaakt in de Tour en wat zijn verwachtingen zijn van strijd voor geel

Julian Alaphilippe gaat niet tot het einde van de Tour wachten om een bilan van zijn prestaties op te maken. Vooraf ligt zijn focus op één bepaalde periode. Aan een klassement denkt hij niet. Het zou voor de eindzege wel eens een open strijd kunnen worden, oppert Alaphilippe.

"Ik ben gefocust op de eerste week. Daarna zal ik een eerste bilan opmaken", kondigt Julian Alaphilippe aan. "Naar die eerste etappes heb ik al een beetje gekeken, naar de rest nog niet supergoed." Hij is pas vader geworden. Hoe was zijn voorbereiding op de Tour op sportief gebied? "Tijdens het Frans Kampioenschap had ik geen supergevoel, maar in de Ronde van Zwitserland was ik wel goed."

Opvallend: ook in het werk tegen de klok gaf Alaphilippe zich helemaal. "Mijn twee tijdritten in Zwitserland waren niet slecht. In de Tour zijn de tijdritten meer voor specialisten en ook langer. Ik weet niet wat daarvan te verwachten. Kasper Asgreen is in onze ploeg meer een specialist."

NIET ENKEL DUEL TUSSEN SLOVENEN OM GEEL

Wat te denken van de strijd voor de gele trui? "Ik hoop op een groot gevecht dat niet alleen tussen de twee Slovenen zal gaan, hoewel zij de grote favorieten zijn. Ik ga zelf proberen om in de eerste twee dagen het geel te nemen. Lukt dat niet, dan is de Tour nog lang. Het is een meer open parcours. Het is dus moeilijk om één grote kanshebber aan te duiden."

In de Franse pers blijft de theorie van een Alaphilippe die meedingt naar een podiumplaats een item. "We hebben niet de ambitie om podium te rijden, wel om etappes te winnen. Een scenario zoals in 2019 is moeilijk te herhalen", benadrukt Alaphilippe nogmaals.