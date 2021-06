Lefevere wil ploeg ook zien winnen in de Tour: "Cavendish is als een invaller in het voetbal die de winning goal maakt"

Patrick Lefevere is moeilijk tevreden te stellen, zo erkent hij met een grapje. Als Cavendish een Tourrit zou winnen, zou het toch ook bij hem grote vreugde zijn. De CEO van Deceuninck-Quick.Step uit zijn vertrouwen in de drie mannen van de ploeg die in de Tour voor zeges moeten zorgen.

Op de persconferentie van Deceuninck-Quick.Step werd Lefevere gevraagd wanneer hij aan het einde van de Tour een tevreden man is. "Iedereen weet dat ik nooit tevreden ben", grapt Lefevere. "Maar we zijn een winnende ploeg." Die winnaarsmentaliteit moet dus opnieuw getoond worden. "We nemen geen klassementsrenner mee. Julian Alaphilippe kan wel zeker op de oplopende aankomsten zijn ding doen."

HAAT-LIEFDEVERHOUDING TUSSEN CAV EN TOUR

Alaphilippe is niet de enige renner die de ploeg succes kan schenken. "Kasper Asgreen kan er voor gaan in de tijdritten en mag nog andere ritten uitkiezen. Cavendish is terug in de Tour, een koers waar hij een haat-liefdeverhouding mee heeft. Hij blijft diegene die na de grote Eddy Merckx de meeste Tourritten gewonnen heeft."

De evolutie in het programma van de Britse sprinter is wel opmerkelijk dit jaar. "De koersen waar hij zou aan gaan deelnemen werden geannuleerd. We hebben hem in laatste instantie opgeroepen voor de Baloise Belgium Tour en daar heeft hij het goed gedaan. Nu gaat hij opnieuw in laatste instantie mee. Hij is als een invaller in het voetbal die de winning goal maakt."