Team INEOS Grenadiers maakt straffe selectie bekend voor Italiaanse klassieker: onder meer Pidcock en Moscon van de partij

Team INEOS Grenadiers heeft deze middag haar selectie bekendgemaakt voor de Giro dell'Appennino. Het speerpunt is ongetwijfeld Tom Pidcock, de Brit die dit seizoen onder meer de Brabantse Pijl op zijn naam kon zetten.

Naast Tom Pidcock zijn onder meer ook Jhonatan Narvaez en Gianni Moscon van de partij. De selectie van Team INEOS Grenadiers wordt verder aangevuld met Leonardo Basso, Michal Golas, Brandon Rivera en Cameron Wurf.

NEXT UP 🔜



After victory last season, tomorrow we'll return to #GirodellAppennino with a strong team 👇 pic.twitter.com/rrDtQg9rNd