Na ontknoping in 2020 weet Roglič wat mogelijk bepalend is: "We hebben gezien hoe cruciaal ze kunnen zijn"

Primož Roglič is weer gesignaleerd op Franse wegen, nadat hij zich op de Tour voorbereidde zonder koersen te rijden. Apart toch. Roglič heeft er alvast wel vertrouwen in. In zichzelf, in zijn ploeg... En ook in het tijdrijden.

Roglič stond op zijn persconferentie even stil bij zijn aanloop naar de Tour. "Het is een beetje een andere aanpak dan vorige seizoenen, al deed ik al iets gelijkaardigs in aanloop naar de Giro en de Vuelta en dat ging steeds goed. Normaal ben ik klaar als ik van hoogtestage kom. Vorig jaar was er ook een grote break door het coronavirus."

Wij zijn hier ook met een supersterke ploeg

Zo verschillend is de situatie dus ook weer niet. Roglič weet inmiddels wel wat hij moet doen om klaar te zijn voor een grote afspraak. "Ik heb er vertrouwen in." Vorig jaar had de Sloveen de steun van de veruit beste ploeg. Dit jaar is Ineos toch ook weer een pak sterker. "Wij zijn hier ook met een supersterke ploeg, met sterke renners", zegt Roglič over zijn eigen formatie.

Vorig jaar liep hij de eindzege mis omdat hij een oplawaai kreeg in een tijdrit. Gaat het daar opnieuw op aankomen? "We zullen zien aan het einde van de Tour hoe beslissend de tijdritten kunnen zijn. We hebben vorig jaar gezien dat ze cruciaal kunnen zijn en dat er zo verschillen gemaakt kunnen worden. Met dit in het achrerhoofd heb ik met de tijdritfiets getraind. Als je in je eentje traint, zie je wel nog niet hoe sterk de rest is."