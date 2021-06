Van Aert geeft aan tot wanneer hij kansen ziet om geel te pakken: "Ik heb vertrouwen getankt tijdens het BK"

Wat een BK al niet kan doen. Van Aert heeft nu meer vertrouwen in zijn missie om geel te veroveren in één van de eerste dagen van de Tour. Tegelijkertijd is de ploeg uiteraard in Frankrijk met een ander doel: Primož Roglič aan het eind van de koers in het geel zien staan.

"Ik denk dat het voor iedereen duidelijk is dat ik op jacht kan gaan naar een resultaat in het openingsweekend", kondigt Wout van Aert aan op de persconferentie van Jumbo-Visma. "Het is ook duidelijk dat de ploeg één groot doel heeft en dat is het best mogelijke klassement voor Primož Roglič. Die twee mixen is geen probleem. Ik zal de vrijheid krijgen om mij te positioneren in de finales."

Het geloof in eigen kunnen is helemaal terug bij Wout van Aert na het behalen van de Belgische titel. "Op basis van de data was het zondag mijn beste sprint van het seizoen. Een sprint met drie is altijd anders. Ik heb veel vertrouwen getankt tijdens het BK. Ik hoop dat ik sterk genoeg zal zijn om te sprinten in de Tour."

DROOM VAN ELKE RENNER

En een gooi te doen naar geel, toch? "Als je het in de eerste ritten goed doet, kom je automatisch vooraan in het klassement. Het is wellicht de droom van elke renner om de gele trui te dragen. Mike Teunissen heeft me verteld hoe het voelt."

Als het op de eerste dag niet lukt, tot wanneer mag Van Aert dan dromen van geel? "Tot aan de tijdrit heb ik een paar kansen om in de buurt te komen." Die tijdrit komt er op dag 5. Dat worden vijf heel interessante dagen.