Van der Poel en zijn ploegmaats brengen ode aan Poulidor met prachtig shirt: "Mooi dat ik op zelfde leeftijd debuteer"

Het Alpecin-Fenix van Mathieu van der Poel is één van die teams die een aangepast shirt voorzien hebben voor hun renners in de Tour. Niet de traditionele kleuren dus bij Alpecin-Fenix, wel de opvallende paars-gele combinatie. Een ode aan Raymond Poulidor.

Het is precies 45 jaar geleden dat Raymond Poulidor, de grootvader van Mathieu van der Poel, zijn laatste Tour reed. Daarom willen ze bij Alpecin-Fenix ode brengen aan de wielerkampioen van weleer. Dat doen ze door in paars-gele shirts te rijden, een verwijzing naar de outfit van Mercier, de enige ploeg waar Poulidor ooit voor reed.

At our @LeTour debut, 45 years after the last Grande Boucle of the French legend Raymond Poulidor, we want to say Merci Poupou! 💜💛



Tijdens de ploegenpresentatie werd Mathieu van der Poel voorgelegd dat Poulidor zijn eerste Tour reed toen hij 26 was. Van der Poel gaat dat nu ook doen... op zijn 26ste. "Ja, dat weet ik. Het is mooi dat ik op dezelfde leeftijd als mijn grootvader debuteer. Ik verlang er naar om te beginnen en we gaan proberen om ons te tonen", aldus Van der Poel.

Het is goed bekend dat Poulidor ondanks verwoede inspanningen nooit de gele trui droeg. Misschien kan Van der Poel het zeer binnenkort wel eens doen. "De eerste etappes zijn één van onze doelen. Het zijn mooie aankomsten die me wel liggen. We gaan ons best doen met de ploeg om een etappe te winnen."