Van jongsaf bezig met koers en peloton gedubbeld bij circuitrace: de roots van Tourwinnaar Tadej Pogačar

Tadej Pogačar is 22 en al Tourwinnaar. Maar wat valt er nog meer over te zeggen? Over zijn roots, bijvoorbeeld? Dat hij opgroeide als een normale jongen, van jongsaf bezig was met de koers en al snel indruk maakte op wielercoaches.

In HLN komen een aantal mensen die de jeugd van Pogačar meemaakten aan het woord. "Ik zag hem soms in de klas door het raam turen", zegt zijn ex-lelares Klara Zidansek. "Op een dag vroeg ik Tadej waarom hij naar buiten keek. Hij zei dat hij dan alleen dacht aan wat hij in de namiddag zou doen, dat hij zou gaan trainen. Hij was al veel met wielrennen bezig."

Zidansek rakelde die anekdote ook op toen ze hem feliciteerde voor zijn Tourwinst. "Hij wist het nog. Het was grappig, omdat ik toen dacht dat je met de fiets niets kon bereiken. Nu ben ik van mening veranderd." Op zijn negende begon Tadej te fietsen bij een wielerclub. "Tadej was schriel, klein en had een lichte huidskleur. Maar wel heel sterk in het hoofd", weet Miro Misklulin, secretaris-generaal van de club.

ELK JAAR BETER

"Hij fietste heel enthousiast", gaat Miskulin verder. "Hij verbeterde elk jaar. Ik zag dat Tadej iets speciaals had." In een circuitrace maakte jonge Tadej indruk. "Het parcours ging op en neer. Onze nationale coach kwam toen kijken en arriveerde wat later in de koers. Hij zag een kleine jongen een paar honderd meter achter het peloton rijden en had medelijden. En wij zegden: 'Neen. Dat is Tadej, hij gaat het peloton dubbelen.'"

© photonews

Ook jeugtrainer Koncilija zag al snel het talent. "Ik zag voor het eerst zijn potentieel in de Jugendtour in Oostenrijk. In de laatste rit was iedereen vermoeid, maar Tadej viel nog tien kilometer voor de finish aan. Het peloton greep hem pas kort voor de streep. Hirschi won. Toen dacht ik: 'Als Tadej dit nu al met zijn kleine body kan, wacht hem een mooie toekomst.'"

STEUN VAN OUDERS

Het laatste woord is voor Marjeta, mama van Tadej. "Hij was een heel normaal kind. Hij grapte, danste en zong. We steunden zijn sport, zo heeft hij geleerd zich in te spannen voor een team. We hadden wel niet verwacht dat hij prof wou worden. Tadej was 14 of 15 jaar oud toen hij voor het eerst sprak over de Tour." Nu is hij 22 en begint hij als titelverdediger aan zijn tweede Tour.