Wat gaat kersverse vaderschap doen met Alaphilippe? "Julian zal gemotiveerder zijn dan ooit, impact enorm op hem"

Julian Alaphilippe is wereldkampioen wielrennen. Vanaf nu nog belangrijker: Julian Alaphilippe is vader van Nino. De geboorte van zijn zoon vond net voor de Tour plaats en nu is vader Julian klaar om te knallen. Of kan het op sportief gebied ook negatieve naweeën hebben?

Alaphilippe heeft even zijn wedstrijdprogramma afgebroken voor de geboorte van Nino en zal sindsdien ook een pak minder goed geslapen hebben. "We hebben de impact op zijn conditie zo klein mogelijk gemaakt. Julian heeft de Ronde van Zwitserland nog kunnen rijden. Dat hielp voor z'n vormpeil. Hij kon dan nog eens diep gaan, om daarna te recupereren", verklaart ploegleider Rik Van Slycke in HLN.

Van Slycke ziet eigenlijk alleen maar voordelen voor Alaphilippe. "Zijn zoontje kan hem helpen met zijn focus, voor een mentale rust zorgen. En ook op fysiek vlak: vroeger zou Julian op rustmomenten toch thuis druk in de weer zijn met van alles. Nu ligt hij in de zetel met de kleine op z'n buik."

EMOTIONELE MENS

Daarnaast is er ook het gegeven dat de man in de regenboogtrui nu met zijn hoofd op een roze wolk de fiets op kan. "De essentie is: Julian zal gemotiveerder zijn dan ooit. Hij is een emotionele mens. Op de fiets, in persoonlijke contacten. Hij put daar energie uit. Hij drijft op momenten en mensen die emotioneel een impact op hem hebben. Als hij zich top voelt, kan Julian dertig procent meer."

Dat is best veel in vergelijking met anderen. "Die impact is enorm op hem, veel groter dan bij de meeste andere renners. Julian is zo fier dat hij papa is. HIj wil nu al presteren voor dat kindje, ook al begrijpt dat ventje er nog niets van."