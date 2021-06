Wielrennen is plots 'hot' in Slovenië: "Je kan populariteit Roglič en Pogačar vergelijken met Van Aert en Evenepoel"

Zoals wij Wout van Aert en Remco Evenepoel hebben, hebben ze in Slovenië Roglič en Pogačar. De kans is groot dat de volgende Tourwinnaar opnieuw een Sloveen is. Straf, want er wonen amper twee miljoen inwoners uit het Centraal-Europese land.

Vorig jaar won Pogačar de Tour, terwijl eigenlijk Roglič de meeste steun kreeg vanuit zijn thuisland. "Iedereen verwachtte dat Roglič de Tour zou winnen", vertelt Miro Miškulin aan HLN. Miškulin is secretaris van de eerste wielerclub van Pogačar. Al was het dus Roglič die door de Slovenen op handen gedragen werd. "Hij kreeg veel sympathie door zijn ‘gek’ verhaal: van skispringer tot wielerkampioen, van nul naar de top."

Na die uitzonderlijke ontknoping op La Planche des Belles Filles was het dus een dubbel gevoel. "Het was moeilijk om blij te zijn voor Tadej, omdat de Tour zo triest eindigde voor Primož. Maar ook het verhaal van Pogačar als Tourwinnaar is ongelooflijk. We zeggen weleens: 'Misschien maken we dit in geen duizend jaar meer mee.'"

De Sloveense sportjournaliste Petra Mušič verwoordt het zo: "Je kan de populariteit van Roglič en Pogačar vergelijken met Van Aert en Evenepoel in jullie land." De fiets heeft een boost gekregen, zo getuigt Jaka Primožič, jeugdvriend van Pogačar. "Het is alsof alle Slovenen plots willen fietsen."

Dat is ooit anders geweest. "Vijf jaar geleden toeterden sommige idioten in auto’s dat ik opzij moest of ze duwden me bijna van de weg. Nu hebben ze respect voor renners. En thuis kijken zelfs oma’s naar de koers op tv. Ook al snappen ze er niet veel van, ze vinden de landschappen met kastelen mooi en juichen voor de Sloveense renners."