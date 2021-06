Belgische sprinters van Alpecin-Fenix jagen op ritoverwinning in de Tour de France: "Ik weet dat ik sterk genoeg ben om te winnen"

Bij Alpecin-Fenix zal in de Tour de France niet alleen naar Mathieu van der Poel gekeken worden, want er zijn ook twee snelle Belgische sprinters aanwezig voor de Belgische wielerploeg. Zo zijn ook Tim Merlier en Jasper Philipsen van de partij.

Beide sprinters starten alvast met veel ambitie aan de Tour de France. Zo is Merlier ervan overtuigd dat hij een rit kan winnen. "Ik heb angst voor niemand, want ik kijk enkel naar mijzelf. Als ik mijn eigen sprint kan rijden, weet ik dat ik sterk genoeg ben om te winnen", aldus Merlier en staat te lezen bij Sporza.

Tim Merlier moet echter wel rekening houden met een ploegmaat, want ook Jasper Philipsen kan zijn mannetje staan in de sprint. "In de ochtend zullen we bespreken wie voor de overwinning mag gaan. Als er bergen zijn op het parcours is Jasper sterker dan mij."