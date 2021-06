Ewan komt terug op kritiek Merckx en gaat mogelijk strijd aan met Sagan: "Druk van ploeg niet erg als er vertrouwen is"

Gaat Caleb Ewan dan toch de strijd om de groene trui aan met Peter Sagan? De kans is dit jaar groter dan andere jaren. Ewan heeft zich nooit van in het begin echt gefixeerd. Dat is ook nu niet het geval, maar het parcours van de Tour van 2021 biedt wel kansen.

Onlangs was er kritiek op Ewan nadat de Australiër vroegtijdig de Giro verliet. Wat gebeurde er die dag? "Een twintigtal kilometer na de start kreeg ik pijn aan de knie. Nadien was mijn positie nooit meer hetzelfde. Als je eraan denkt, blijft het pijn doen. Het zou niet eens mijn voordeel zijn om na zeven ritten af te stapen. Iedereen heeft gezegd wat ze denken dat ze moeten zeggen."

WIELRENNEN VERANDERD

De kritiek kwam ook uit op opmerkelijke hoek, onder andere van Eddy Merckx. "Je zou denken dat iemand als Eddy er meer van zou begrijpen. Misschien begrijpt hij het niet helemaal omdat het wielrennen erg veranderd is in vergelijking met zijn periode als wielrenner."

© photonews

Maar goed: vooruit kijken maar, de Tour komt eraan. Wat denkt Ewan over het parcours? "Het zijn ofwel ritten voor sprinters of wel klimmersritten. Er zit niet zoveel tussen." Over sprinters gesproken: geen Bennett aan de start van deze Tour. "We hebben beiden een vrij goed seizoen. Het had een mooi gevecht kunnen zijn, maar hij heeft problemen gekregen met zijn knie."

CAV NIET ONDERSCHATTEN

Mark Cavendish is zijn vervanger. "Ik vind dat Cavendish zich bescheiden opstelt. Hij heeft in de Ronde van België getoond dat hij ook in een sterk deelnemersveld kan winnen. Ik hou rekening met hem. Deceuninck-Quick.Step heeft een goede sprinttrein, Groupama-FDJ heeft een goeie, maar wij ook."

Hoe kijkt Ewan tegen het puntenklassement aan? "Het zou mooi zijn als de groene trui naar de beste sprinter gaat. Ik heb altijd gezegd dat ik voor groen zou zijn als er veel kansen zijn voor sprinters. Deze Tour lijkt een goed jaar om een poging te wagen. Sagan en Démare zullen het in het eerste weekend goed doen. Zij zullen punten pakken en ik niet. Daarna komen er in de eerste week drie ritten waar ik punten kan scoren."

ABSOLUTE KOPMAN

En dus? "Het is een goed idee om na de eerste week te kijken of ik niet te ver achter lig. Als ik dicht genoeg sta, ga ik ervoor." Op de steun van de ploeg kan hij rekenen: John Lelangue noemt hem de absolute kopman voor deze Tour. "Het is altijd leuk dat ik vertrouwen krijg elke keer ik terugeer naar de Tour. Het is niet zo anders dit jaar. Ze sturen altijd wel mannen mee om mij te helpen."

© photonews

Dat brengt anders ook wel enige verwachtingen met zich mee. "Druk van de poeg is niet zo erg als er vertrouwen is. En dat is er." Heeft Ewan zelf een bepaald aantal ritzeges voor ogen? "Als ik vijf-zes keer kan meedoen en ik win maar één keer, zou ik ontgoocheld zijn. Als ik één kans krijg en ik pak ze, ben ik blij. Ik ga mijn best doen om zoveel mogelijk te winnen."