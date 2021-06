Intermarché blikt vooruit: Bakelants denkt aan de bollen, Van der Schueren wil emoties uit de Giro ook ervaren in de Tour

Jan Bakelants gaat zijn eerste Tour rijden sinds 2017. Hilaire Van der Schueren zal er weer bij zijn om de renners van Intermarché-Wanty-Gobert met raad en daad bij te staan. In de sprintersritten gaat de ploeg voor een andere aanpak, op lastiger terrein hoopt 'Bakie' op de bollen.

"Ik heb de Ronde van Frankrijk echt gemist en ik ben dus heel blij dat ik met de Intermarché-Wanty-Gobert-ploeg opnieuw aan de Grand Départ kan verschijnen. Ik wil een actieve rol spelen in deze Tour, maar in de eerste dagen zal het moeilijk worden voor de ontsnapping", begint Bakelants ambitieus maar realistisch aan de Tour.

In die eerste ritten zullen er veel gegadigden zijn voor geel. "Er zijn veel kandidaten voor de overwinning. Ik ben ervan overtuigd dat we een gecontroleerde race zullen hebben en dat het moeilijk zal zijn voor de vluchters om van bij de start uit te blinken. Maar misschien zal het interessant zijn, als we meedoen, om daar voordeel uit te halen om bergpunten te sprokkelen en vroeg in deze Tour de bolletjestrui te dragen."

© photonews

"De overwinning van Taco van der Hoorn in de Giro gaf ons prachtige emoties, en dat maakt dat we dat huzarenstukje in deze Tour de France willen herhalen", stelt Hilaire Van der Schueren. "Ik weet uit ervaring dat niets van tevoren vaststaat, en dat alleen de renners een etappe moeilijk maken of niet, ongeacht het profiel."

Sowieso gaat de ploeg in de sprintersetappes wel minder aanvallen dan voordien. "In de vlakke etappes die gunstig zijn voor een massasprint, zullen we al onze krachten nodig hebben om Danny van Poppel te vergezellen in de sprint. Het is dus onwaarschijnlijk dat we in dit soort etappes vooraan te zien zullen zijn, want onze prioriteit ligt bij het begeleiden van de sprinttrein."